Спецоперация 05 марта 2023, 15:12 Раскрыты потери ВСУ на Херсонском направлении Минобороны сообщило о ликвидации более 30 украинских боевиков на Херсонском направлении РИА «Новости»

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Российские военные в ходе огневого поражения уничтожил за сутки более 30 украинских военных на Херсонском направлении. Такие данные в ходе брифинга привел официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он добавил, что также войска противника лишились 10 автомобилей, самоходной гаубицы «Гвоздика», а также гаубиц «Мста-Б» и Д-30.

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Самые серьезные потери за минувшие сутки ВСУ понесли на Донецком направлении в результате ударов авиации и артиллерии подразделений Южной группировки российских войск.

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На этом участке проведения специальной военной операции уничтожены более 210 украинских военных. Подорваны боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей.

Также уничтожены артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, самоходные гаубица и миномет «Гвоздика» и «Тюльпан», боевая машина реактивной системы залпового огня «Смерч», а также гаубица Д-30.

Кроме того, Южная группировка войск подорвала склады с боеприпасами 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ около села Тоненького и города Авдеевки Донецкой Народной Республики, а также уничтожила радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 в районе села Николаевка в ДНР.