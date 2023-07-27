Спецоперация 27 июля 2023, 05:18 Раскрыты новые данные об ударах российских военных по наемникам на юге Украины РИА «Новости»: подполье раскрыло новую информацию об ударах ВС РФ по наемникам в Николаеве Pxhere

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Российские военные ликвидировали как минимум четыре места дислокации иностранных наемников на южном побережье Украины в ответ на террористический акт на Крымском мосту. Об этом сообщил активист подполья в беседе с РИА «Новости».

«Прилетела ракета по курорту Коблево (находится в Николаевской области на побережье Черного моря между Одессой и Очаковом — прим. ред.), туда с начала СВО заселили в дома отдыха иностранных наемников и нациков с западной Украины», — заявил он.

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Подпольщик отметил, что ВС РФ совершили удар неподалеку от отеля «Кристал» и базы отдыха «Голубой Факел». Бойцы Украины перекрыли дорогу на территорию разбитого расположения военных, однако никто из украинцев не пришел на разбор завалов из-за страха попасть под новые удары по этому объекту.

По прошествии нескольких часов, число потерь ВСУ в разы увеличилось. Оцепление сняли только через два дня и все это время украинские бойцы вывозили тела наемников, складывая их «как мешки с картошкой, друг на друга». Также подпольщик раскрыл подробности удара по дислокации иностранных военных в гостинице «Ингул».

«Туда вначале прилетела четко российская ракета, а потом ракета украинского ПВО. Разбирали завалы тоже долго, и оцепление сняли ближе к 12:00 21 июля», — сказал он.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные в ходе спецоперации уничтожили около 4990 зарубежных наемников, состоящих в рядах ВСУ. Примерно 4910 иностранцев сбежали из зоны СВО.