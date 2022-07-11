Раскрыты детали покушения на главу Мелитопольского района

Глава администрации Мелитопольского района Андрей Сигута, на которого совершили покушение, до этого получал угрозы физической расправы. Об этом замначальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов рассказал Telegram-каналу РИА «Новости».

По счастливой случайности, Сигута не пострадал. Злоумышленника, который покушался на главу Мелитопольского района, настигли полицейские. Он не хотел сдаваться и оказывал сопротивление, поэтому его застрелили.

По словам замначальника запорожского главка МВД, очевидно, что это покушение предпринято не по инициативе одного человека, а организовано киевским режимом.

«Глава Мелитопольского района Андрей Сигута неоднократно получал угрозы в электронных мессенджерах, угрозы расправы. Поэтому данное покушение является еще одним звеном той террористической сети, которую пытаются создать здесь официальные государственные органы государства-террориста Украины», — сказал Селиванов.

Покушение на Сигуту совершили минувшей ночью. Селиванов сообщал, что чиновник продолжает исполнять свои обязанности на работе, несмотря на угрозы со стороны Украины, писал RT.