Спецоперация 02 сентября 2022, 04:06 Поделиться Telegram

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Viber Раскрыты денежные потери Финляндии из-за поддержки Украины Сенатор Пушков: Финляндия теряет в год 300 млн евро из-за поддержки Украины РИА «Новости»

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Власти Финляндии теряют 300 миллионов евро в год из-за поддержки Украины. Большую часть суммы раньше стране приносили российские туристы. Об этом написал член Совфеда Алексей Пушков.

«Потеря 300 миллионов евро в год за счастье видеть лозунг „Слава Украине“ на улицах финских городов? Было бы смешно, если бы не было столь нелепо», — заявил сенатор в своем Telegram-канале.

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К посту он добавил ссылку на статью Института Русских стратегий. Авторы материала отметили, что финская экономика пострадала от потери туристического потока из России. Поддержка Украины и последствия пандемии оставили страну без значительной суммы.

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«У нас традиционно было много российского шопинг-туризма, другого туризма и трансграничных сделок, сейчас это все прекратилось. Около 300 миллионов евро в год — это убыток, и это уже вызвало здесь трудности», — рассказал член городского совета Лаппеенранты и депутат парламента Юкка Копра.

При этом в центре города развесили украинские флаги с лозунгами.

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