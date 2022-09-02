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Раскрыты денежные потери Финляндии из-за поддержки Украины

Сенатор Пушков: Финляндия теряет в год 300 млн евро из-за поддержки Украины

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Власти Финляндии теряют 300 миллионов евро в год из-за поддержки Украины. Большую часть суммы раньше стране приносили российские туристы. Об этом написал член Совфеда Алексей Пушков.

«Потеря 300 миллионов евро в год за счастье видеть лозунг „Слава Украине“ на улицах финских городов? Было бы смешно, если бы не было столь нелепо», — заявил сенатор в своем Telegram-канале.

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К посту он добавил ссылку на статью Института Русских стратегий. Авторы материала отметили, что финская экономика пострадала от потери туристического потока из России. Поддержка Украины и последствия пандемии оставили страну без значительной суммы.

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«У нас традиционно было много российского шопинг-туризма, другого туризма и трансграничных сделок, сейчас это все прекратилось. Около 300 миллионов евро в год — это убыток, и это уже вызвало здесь трудности», — рассказал член городского совета Лаппеенранты и депутат парламента Юкка Копра.

При этом в центре города развесили украинские флаги с лозунгами.

Финляндия

Алексей Пушков

Специальная военная операция РФ на Украине

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