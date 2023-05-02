Спецоперация 02 мая 2023, 07:55 Раскрыта цель заявлений Украины о контрнаступлении Полковник Литовкин: Украина заявляет о контрнаступлении ради психологического воздействия Официальный сайт президента Украины

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Украинские власти используют заявления о готовящемся контрнаступлении как психологическое оружие против ВС России, однако это не работает. Таким мнением с Ura.ru поделился отставной полковник, военный обозреватель Виктор Литовкин.

«Армия России не читает подобные заявления. Армия России занимается делом. А эти заявления рассчитаны на публику слушающую, читающую», — отметил он.

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Эксперт добавил, что Украина пытается убедить людей, что контрнаступление начнется буквально на днях и будет «страшным, мощным», но за подобными словами кроется неготовность ВСУ к такой операции. Литовкин указал на нехватку боевой техники, солдат и снарядов у украиснкой армии. Кроме того, по его словам, у ВСУ мало «решающих видов вооружения», в том числе авиации. А при контрнаступлении прикрытие танков и бронетехники с воздуха — обязательное условие. Также не хватает систем противовоздушной обороны войскового звена, которые обеспечивали бы защиту от ударов российских бомбардировщиков и штурмовиков. В таких условиях только и остается что делать громкие заявления.

Ранее военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с «360» отметил, что к контрнаступлению ВСУ подталкивают западные партнеры. Он подчеркнул, что оно в любом случае обернется для украинских войск провалом.