Спецоперация 15 февраля 2023, 18:53 Раскрыта цель российских сил в боях за Артемовск Предприниматель Пригожин: Артемовск парализовал украинскую армию РИА «Новости»

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Продолжающиеся бои российских сил за Артемовск (Бахмут) преследуют цель сковать украинскую армию, чье командование перебрасывает туда основные резервы ради удержания города. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявил предприниматель Евгений Пригожин.

Он подчеркнул, что ВСУ вцепились в Артемовск намертво, что полностью их парализовало, а украинское командование продолжает отправлять в ловушку все новые и новые силы.

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«Бахмут нужен для того, чтобы полностью парализовать украинскую армию. И она, собственно говоря, парализована. Они молодцы, за него цепляются», — заявил Пригожин.

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Предприниматель подчеркнул, что, по данным разведки, общая численность украинских войск, сконцентрированных в районе города, составляет до 50 тысяч человек. Но бойцы частной военной компании продолжают продвижение вглубь.

«Бои идут за каждый дом, за каждый метр. В каждом огороде укрепрайон», — пояснил Пригожин.

Он добавил, что ситуация напоминает ему освобождение Попасной. Находящиеся там украинские войска использовали время окружения города российскими силами для укрепления обороны, но им это не помогло.

Командование ВСУ рассматривает возможность вывода сил из города. Но окончательное решение еще не принято, заявил официальный представитель Восточной группировки украинских войск Сергей Череватый. По его словам, на такой шаг командующий войсками на этом участке фронта пойдет, чтобы сохранить остатки личного состава и укрепить оборону в других районах.