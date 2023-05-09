Спецоперация 09 мая 2023, 02:00 Раскрыта тактика штурма российских военных в Артемовске Советник главы ДНР Антонов: тактика штурма ВС РФ в Артемовске позволяет спасти гражданских РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные в Артемовске после штурма каждого квартала прикладывают все усилия, чтобы как можно быстрее вывезти с занятой территории мирных жителей. Это позволяет минимизировать количество погибших гражданских рассказал ТАСС советник врио главы ДНР по гуманитарным вопросам Ростислав Антонов.

«Если в Мариуполе весь город был наполнен людьми, то из Артемовска их вывозит наша сторона. Я считаю, это абсолютно правильно, потому что это уменьшает количество жертв среди мирного населения», — сказал он.

Реклама

По словам Антонова, когда российским силам удается отбить квартал, остающихся там гражданских эвакуируют, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Беженцы из Артемовска также подтвердили, что их эвакуировали из подвалов домов сразу после того, как эти здания занимали бойцы ЧВК «Вагнер».

Он также рассказал, что при наблюдении за действиями российских сил в Мариуполе, у него складывалось ощущение, что «проходит полицейская операция». Как отметил Антонов, а в Артемовске «идут очень тяжелые бои, когда бомбы применяют в огромном объеме».

Минобороны ранее сообщило, что штурмовые отряды российских военных за минувшие сутки продолжили интенсивное наступление на позиции ВСУ в западной части Артемовска.