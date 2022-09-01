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Раскрыт маршрут миссии МАГАТЭ в Запорожской области

Член ВГА Рогов: миссия МАГАТЭ посетит только Запорожскую АЭС и Энергодар

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Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетят Запорожскую АЭС и Энергодар. На этом их маршрут закончится, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Маршрут миссии МАГАТЭ ограничится посещением Энергодара и Запорожской АЭС. Посещение других городов освобожденной части Запорожской области международными экспертами не планируется», — сообщил Рогов в разговоре с РИА «Новости».

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Он добавил, что местные власти открыты и готовы к диалогу с инспекторами. Как уточнил член главного совета, специалисты МАГАТЭ останутся в области до 3 сентября.

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Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что главной целью миссии является защита Запорожской АЭС от ядерной аварии. Он призвал сделать все возможное, чтобы договориться со всеми сторонами конфликта.

Представители МАГАТЭ прибыли на Запорожскую АЭС в четверг, 1 сентября. Гросси вместе с некоторыми членами делегации уже уехал со станции. Остальные инспекторы продолжили работу.

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