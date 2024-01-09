Спецоперация 09 января 2024, 09:31 Расчеты САУ «Акация» уничтожили замаскированные опорные пункты ВСУ на Купянском направлении Минобороны: «Акации» уничтожили опорные пункты ВСУ на Купянском направлении

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Артиллеристы российской группировки войск «Запад» с помощью САУ «Акация» уничтожили замаскированные опорные пункты, живую силу и бронетехнику ВСУ на Купянском направлении. Военнослужащие вскрыли позиции противника с беспилотников и передали координаты на командный пункт. Об этом сообщило Минобороны.

Расчеты «Акации» громят украинские войска на этом направлении в круглосуточном режиме в любую погоду. Точные удары наносятся по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям.

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«Уничтожаем пехоту противника, одиночные цели, взводные опорные пункты, наблюдательные пункты, различную технику. Какие цели нам дают, по тем и работаем», — рассказал наводчик орудия с позывным «Цыган».

Командир орудия с позывным «Гольф» добавил, что каждая артиллерийская установка «по-своему себя ведет», но все машины очень хорошие и «делают все великолепно».

Проведя боевую стрельбу, артиллеристы меняют огневые позиции, чтобы восполнить боекомплект и исключить ответные удары. Подолгу на позициях не стоят. По словам «Гольфа», работа налажена, командиры грамотно распределяют силы, весь дивизион отлично сработался.

Расчеты САУ стреляют на разные дальности и как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки позиций.