Спецоперация 22 декабря 2022, 07:23 Расчеты САУ 2С3 «Акация» уничтожили укреппозиции ВСУ в зоне СВО Минобороны РФ показало на видео уничтожении укреплений ВСУ

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Министерство обороны России показало боевую работу расчета самоходной артиллеристской установки 2С3 «Акация» по позициям ВСУ. Военнослужащие с марша в кратчайшее время заняли огневые позиции и нанесли удар по разведанным целям.

«Надежно поражаем цели: расчеты САУ 2С3 „Акация“ уничтожили укрепленные позиции украинских националистов. Артиллеристы с марша в кратчайшее время заняли огневые позиции и нанесли удар по разведанным целям», — уточнили в ведомстве.

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Как рассказали в Минобороны, выбор средств поражения зависит от характера цели. В арсенале у расчета САУ «Акация» 152-миллиметровые осколочные, осколочно-фугасные и фугасные боеприпасы. Для уничтожения бронированной техники противника применяются кумулятивные, подкалиберные и бронебойные снаряды.

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