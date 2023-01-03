Спецоперация 03 января 2023, 07:48 Расчеты САУ 2С3 «Акация» нанесли удар по скоплению живой силы и техники ВСУ Минобороны РФ показало кадры боевой работы расчета самоходной артиллеристской установки

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Министерство обороны России показало боевую работу расчета 152-миллиметровой самоходной артиллеристской установки 2С3 «Акация» Западного военного округа по позициям Вооруженных сил Украины. Российские военные нанесли удар по скоплению живой силы и техники противника в зоне спецоперации.

«На одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции подразделения Западного военного округа батареи самоходных артиллерийских установок 2С3М „Акация“ с закрытых огневых позиций нанесли удар по скоплению живой силы и техники ВСУ», — уточнили в ведомстве.

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Во время боя уничтожили боевую машину пехоты противника и большегрузы с солдатами. Боевые задачи батареи самоходных артиллерийских установок выполняют военные, призванные в рамках частичной мобилизации.

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В конце декабря расчеты САУ 2С3 «Акация» уничтожили укреппозиции ВСУ в зоне СВО.