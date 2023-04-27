Спецоперация 27 апреля 2023, 07:28 Расчеты РСЗО «Ураган» ВС России уничтожили объекты противника в зоне спецоперации Минобороны показало боевую работу расчетов РСЗО «Ураган» в зоне СВО

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Расчеты РСЗО «Ураган» Центрального военного округа уничтожили объекты противника в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Прогноз погоды — „Ураган“ на вражеских позициях. <…> Результаты огневого воздействия РСЗО „Ураган“ подавляют работу органов управления и обеспечения войск, истощая ресурсный потенциал ВСУ», — уточнили в ведомстве.

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Боевая работа артиллеристских расчетов занимает несколько минут от получения координат объекта противника до залпа. Следующий этап — оперативная смена позиции.

РСЗО «Ураган» поражает объекты военной инфраструктуры и логистические узлы украинских боевиков, которые расположены в тылу.

Реактивная артиллерия поражает базы хранения боеприпасов, места сосредоточения техники и личного состава ВСУ.

Ранее расчеты систем «Ураган» ударили по украинским войскам в районе Северска.