Спецоперация 20 декабря 2022, 08:25 Расчеты РСЗО «Град» ВС России уничтожили вражеские опорные пункты в зоне СВО Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО «Град» в ходе спецоперации

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Министерство обороны России показало боевую работу расчетов РСЗО «Град» из мобилизованных военнослужащих. Артиллеристы Южного военного округа уничтожают противника в зоне спецоперации.

В военном ведомстве уточнили, что беспилотник обнаружил вражескую позицию и выдал координаты цели расчету РСЗО «Град».

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«Артиллеристы Южного военного округа выдвинулись на рубеж открытия огня, навелись и уничтожили вражеские опорные пункты и площадные цели», — уточнили в Минобороны.

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Боевые расчеты РСЗО «Град» сформировали из мобилизованных, которые прошли полный курс подготовки. Уничтоженные позиции противника доказали успешное обучение российских военных.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы огнеметной системы «Солнцепек». Также работа разведчиков Западного военного округа, которые выполняют задачи специальной военной операции, попала на видео.