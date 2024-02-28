Спецоперация 28 февраля 2024, 18:09 Расчеты ПВО группировки «Юг» уничтожили свыше 100 воздушных целей с начала года Минобороны: с начала года ПВО группировки «Юг» уничтожила более 100 целей

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Более 100 воздушных целей в своей зоне ответственности уничтожили расчеты ПВО группировки войск «Юг» с начала 2024 года, сообщили в пресс-службе Минобороны. Видео боевой работы специалистов опубликовали в Telegram-канале ведомства.

Каждый день военнослужащие ПВО отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го Армейского корпуса выполняют задачи, прикрывая войска от ударов беспилотников и других средств воздушного нападения ВСУ на Южно-Донецком направлении, подчеркнули в ведомстве.

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По данным Минобороны на 28 февраля, с начала проведения спецоперации российские бойцы уничтожили уже 575 самолетов, 267 вертолетов, 13 622 БПЛА, 474 ЗРК, 15 266 танков и других боевых бронированных машин, свыше 1226 боевых машин РСЗО, более 8200 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19 179 единиц специальной военной автомобильной техники.