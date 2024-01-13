Спецоперация 13 января 2024, 06:00 Расчеты минометов ликвидировали разгружавшую боеприпасы группу ВСУ Минометы группировки войск «Запад» поразили разгружавших боеприпасы боевиков ВСУ РИА «Новости»

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Минометчики группировки войск «Запад» не дали ВСУ осуществить ротацию на Купянском направлении, уничтожив группу украинских боевиков, которые разгружали снаряды на позициях. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

«В ходе ведения разведывательно-поисковых действий расчеты беспилотных летательных аппаратов выявили движение колонны бронетехники ВСУ в направлении своих позиций», — рассказали в ведомстве.

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После быстрой передачи координат по местоположению высадки боевиков ВСУ по противнику незамедлительно открыли минометный огонь.

«Возле „опорника“ ВСУ группа военнослужащих разгружала боекомплект. С двух минометов отработали не больше 15 минут и накрыли весь квадрат», — отметили в Минобороны.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что штурмовики Су-25 ВКС России осуществили удары по опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении. В министерстве также продемонстрировали кадры атаки. На видео сняли, как взлетает истребитель, вид из кабины пилота и выпуск боеприпасов.