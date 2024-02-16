Спецоперация 16 февраля 2024, 07:02 Расчеты гаубиц Д-30 на Купянском направлении остановили вылазку штурмовых отрядов ВСУ Артиллеристы группировки «Запад» пресекли попытку прорыва ВСУ под Купянском

Читать 360tv в

На Купянском направлении сорвали атаку штурмовых отрядов Вооруженных сил Украины. Выдвижение засекли с воздуха и поразили противника из гаубиц Д-30. Успешную работу группировки войск «Запад» показало Минобороны России.

«Разведка 24/7 работает, так же и мы, соответственно. Наши расчеты дежурят постоянно, те. От команды до выстрела происходит несколько секунд — сразу открывают огонь ребята. Поразили на днях пехоту до 15-ти человек», — рассказал старший офицер артиллерийской батареи с позывным Тайфун.

Реклама

Операторы беспилотников засекли штурмовые отряды на подходе к рубежам, украинские войска хотели прорвать российскую линию обороны. Информацию передали командованию, к работе подключили артиллерийские расчеты Д-30. Солдат атаковали снарядами калибра 122 миллиметра.

Критическая для ВСУ ситуация сложилась в Авдеевке, подтвердил переброшенный туда украинский штурмовой отряд. Российские подразделения вошли в город и подняли флаг у стелы на севере.