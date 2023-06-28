Спецоперация 28 июня 2023, 07:24 Расчет «Змей Горыныча» уничтожил опорные пункты ВСУ на Краснолиманском направлении Минобороны: расчет УР-77 проделал проходы в минных полях на Краснолиманском направлении

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Минобороны России показало на видео работу расчета самоходной реактивной установки разминирования УР-77 «Метеорит», которую в войсках прозвали «Змей Горыныч». Инженеры Центрального военного округа с помощью этой установки проделали проходы в минных полях и уничтожили опорные пункты ВСУ на Краснолиманском направлении.

По данным оборонного ведомства, «Змей Горыныч» помог захватить позиции без потерь среди личного состава российских сил.

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«Мы боремся с националистами. Я не хочу, чтобы враг пришел в мой дом, двор, к моей семье. Победа будет за нами», — отметил механик-водитель УР-77 с позывным Змей.

Установку «Метеорит» называют «Змей Горыныч» за грохот при использовании и огромную силу взрыва. Ранее Министерство обороны уже публиковало кадры использования установки в ходе спецоперации, благодаря которому удалось поразить опорный пункт украинских войск. Армия противника тоже пыталась применять «Змея Горыныча» в уличных боях, но не настолько успешно.