Спецоперация 02 мая 2023, 04:02 Расчет ПТРК «Штурм-С» остановил танковый прорыв ВСУ в зоне СВО Минобороны России: ПТРК «Штурм-С» в зоне СВО остановил танковый прорыв ВСУ РИА «Новости»

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Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Штурм-С» в зоне СВО остановил танковый прорыв ВСУ. Российский ПТРК поразил два украинских танка, сообщил командир взвода отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона мотострелкового соединения Западного военного округа (ЗВО) с позывным Старый. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

«Данный образец у нас стреляет от пяти до шести тысяч метров, в зависимости от того, какие у них установлены ракеты. <…> Участвовали в реальных боевых действиях. Была отражена атака танков в количестве двух единиц. Танки мы поразили. Танки больше уже в бой вступить не смогли <…>», — рассказал Старый.

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Он добавил, что технику удалось ликвидировать с первого выстрела.

В ходе спецоперации подразделения российской армии с успехом применяют ПТРК «Штурм-С» для уничтожения танков противника. Также целью комплекса могут быть долговременные огневые точки, инженерные сооружения ВСУ. Эффективны ПТРК против живой силы в укрытиях и полевых укреплениях, успешно поражают низколетящие на малых скоростях вертолеты и БПЛА.