Спецоперация 24 ноября 2023, 05:30 Расчет «Града» не дал бойцам ВСУ высадиться на левый берег Днепра РИА «Новости»

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Украинские военнослужащие попытались высадиться на левый берег Днепра на Херсонском направлении. Им помешал расчет установки реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» ВС РФ. Об этом сообщило РИА «Новости», ссылаясь на своего корреспондента.

По информации агентства, расчетом руководил командир боевой машины БМ-21 группировки войск «Днепр» с позывным Ротор. Он подчеркнул, что обстановка на линии боевого соприкосновения всегда горячая.

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«Но мы настолько хорошие пожарники, что мы этот огонь тушим быстро, и враг — он не то что боится, он даже иногда и забывает про мысль, чтобы сюда перебираться. Поэтому, уничтожаем», — заявил военный.

Он добавил, что за спинами таких бойцов всегда спокойно.

Ранее о перспективах ВСУ в противостоянии с Россией высказался бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик. По его словам, Украина не обладает ресурсами для продолжения боевых действий.