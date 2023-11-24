24 ноября 2023, 05:30
Расчет «Града» не дал бойцам ВСУ высадиться на левый берег Днепра
Украинские военнослужащие попытались высадиться на левый берег Днепра на Херсонском направлении. Им помешал расчет установки реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» ВС РФ. Об этом сообщило РИА «Новости», ссылаясь на своего корреспондента.
По информации агентства, расчетом руководил командир боевой машины БМ-21 группировки войск «Днепр» с позывным Ротор. Он подчеркнул, что обстановка на линии боевого соприкосновения всегда горячая.
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«Но мы настолько хорошие пожарники, что мы этот огонь тушим быстро, и враг — он не то что боится, он даже иногда и забывает про мысль, чтобы сюда перебираться. Поэтому, уничтожаем», — заявил военный.
Он добавил, что за спинами таких бойцов всегда спокойно.
Ранее о перспективах ВСУ в противостоянии с Россией высказался бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик. По его словам, Украина не обладает ресурсами для продолжения боевых действий.
ВСУ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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