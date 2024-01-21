Спецоперация 21 января 2024, 00:59 Раненый русский боец прочитал стихотворение о Родине под огнем ВСУ Раненый доброволец записал видео на поле боя, зачитав стих о любви к Родине РИА «Новости»

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Российский доброволец Константин Головин сам себе сделал перевязку под огнем Вооруженных сил Украины. После этого он начал читать на камеру посвященные Родине стихи, сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

На кадрах боец попрощался, видимо будучи уверенным в неминуемости гибели, и произнес пронзительные стихи Игоря Талькова, признаваясь в любви к Родине. Рядом с солдатом в этот момент отчетливо были слышны звуки взрывов.

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«И расцветешь на зависть всем врагам. Несчастная, Великая Россия!» — произнес он.

Доброволец получил тяжелое ранение в ногу во время артобстрела. Позже сослуживцы смогли эвакуировать его с поля боя.

Ранее Минобороны сообщило о подвиге четверых российских военных, которые на протяжении двух суток отбивали атаку украинских боевиков на свои позиции и смогли удержать важный опорный пункт.

В декабре раненный российский солдат спас раненого сослуживца под обстрелом украинского беспилотника. Дрон наблюдал за ними и сбрасывал гранаты.