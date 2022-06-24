Раненый при обстреле Донецка ребенок умер в больнице

Ребенок получил ранение во время обстрела Донецка украинскими военными. Его доставили в больницу, но врачам не удалось спасти ему жизнь. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила уточненная информация, что ребенок 2009 года рождения, получивший тяжелые ранения в результате обстрела Петровского района Донецка, к сожалению, скончался в больнице», — написало представительство в своем Telegram-канале.

Позже СЦКК ДНР опубликовал еще одно сообщение о погибших при обстреле двух женщинах. Еще одну местную жительницу ранили. Также один пострадавший обратился за помощью после обстрела Ясиноватой.

«Таким образом общее количество жертв среди гражданских лиц от атак вооруженных формирований Украины за 24 июня 2022 года составляет пять человек (трое погибли и двое ранены)» — заключило представительство народной республики.

Рано утром 24 июня СЦКК сообщил, что украинские военные атаковали населенные пункты ДНР. Под огонь попали поселок Гольмовский и село Сигнальное.