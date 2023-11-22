22 ноября 2023, 09:42
Раненый офицер подбил танк в бою с «Азовом» на Краснолиманском направлении
РИА «Новости»: раненый российский офицер подбил в бою танк гранатометом
Получивший ранение офицер «Отважных» подбил танк во время боя с националистами «Азова»* на Краснолиманском направлении. Для этого боец использовал гранатомет, рассказал РИА «Новости» разведчик ЦВО с позывным Фокс.
Военные из группировки ЦВО пояснили, что боевики «Азова»* 15 ноября пытались прорваться к оборонительной линии ВС РФ в лесах у Кременной. Этому предшествовала активизация в Кременском лесу нескольких ДРГ нацбата.
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Во время столкновения националисты «Азова»* использовали в том числе танки, но тяжелое вооружение противнику никак не помогло.
«Выкатывались танки, но были уничтожены. С нашей роты офицер подбил один из гранатомета, будучи раненым», — пояснил Фокс.
По его словам, подбитый танк боевики «Азова»* начали использовать как укрытие, организовав под ним точку, откуда работали снайпер и пулеметчик.
«Долго их выкуривали, но, по-моему, вчера их выкурили», — заключил собеседник РИА «Новости».
* «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.
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