14 августа 2023, 02:23
Раненый ефрейтор вывел горящую БМП из-под обстрела и спас сослуживцев
МО: раненый ефрейтор Казаков вывел горящую БМП из-под обстрела и спас бойцов
Российский ефрейтор Константин Казаков вывел горящую боевую машину пехоты (БМП) из-под украинского обстрела, несмотря на серьезное ранение. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Минобороны.
Как уточнили в оборонном ведомстве, украинские боевики начали мощно обстреливать БМП. В итоге ВСУ попали гранатометом по машине, что привело к возгоранию техники, осколочному ранению и контузии ефрейтора.
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Казаков понял, что выход из БМП приведет к смерти всего отделения. Тогда, несмотря на серьезное ранение, он начал выводить экипаж из-под обстрела. Ефрейтор разогнался, совершил профессиональный маневр и вывел машину из зоны артиллерийского огня ВСУ.
После этого мотострелки начали бой с боевиками киевского режима, а Казаков стал тушить горящую машину и восстанавливать ее функции. Благодаря слаженным и четким действиям ефрейтора, экипаж БМП выжил и может продолжить выполнять новые задачи.
Ранее младший сержант Иван Сильченко уничтожил украинскую РЗСО с одного выстрела. Благодаря его слаженным действиям российские силы освободили еще один населенный пункт.
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