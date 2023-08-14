Спецоперация 14 августа 2023, 02:23 Раненый ефрейтор вывел горящую БМП из-под обстрела и спас сослуживцев МО: раненый ефрейтор Казаков вывел горящую БМП из-под обстрела и спас бойцов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российский ефрейтор Константин Казаков вывел горящую боевую машину пехоты (БМП) из-под украинского обстрела, несмотря на серьезное ранение. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Минобороны.

Как уточнили в оборонном ведомстве, украинские боевики начали мощно обстреливать БМП. В итоге ВСУ попали гранатометом по машине, что привело к возгоранию техники, осколочному ранению и контузии ефрейтора.

Реклама

Казаков понял, что выход из БМП приведет к смерти всего отделения. Тогда, несмотря на серьезное ранение, он начал выводить экипаж из-под обстрела. Ефрейтор разогнался, совершил профессиональный маневр и вывел машину из зоны артиллерийского огня ВСУ.

После этого мотострелки начали бой с боевиками киевского режима, а Казаков стал тушить горящую машину и восстанавливать ее функции. Благодаря слаженным и четким действиям ефрейтора, экипаж БМП выжил и может продолжить выполнять новые задачи.

Ранее младший сержант Иван Сильченко уничтожил украинскую РЗСО с одного выстрела. Благодаря его слаженным действиям российские силы освободили еще один населенный пункт.