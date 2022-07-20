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    20 июля 2022, 13:37

    Раненых ВСУ ежедневно посылали на нужды трансплантологии — НМ ЛНР

    Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил, что раненых боевиков ВСУ посылали на нужды трансплантологии

    Максим Зинкин

    Раненых боевиков украинской армии ежедневно отправляют на запад Украины для нужд черной трансплантологии. Об этом в эфире Первого канала сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

    По его словам, ежедневно с фронта уезжают до 30 человек.

    «На западе Украины в частных клиниках организованы мероприятия по пересадке органов», — сказал офицер.

    Марочко подчеркнул, что большей частью раненых являются украинские военнослужащие, но встречаются и мирные жители. Ранее он сообщал, что националисты полностью покинули город Северск, но все еще продолжают обстрелы инфраструктуры и мест дислокации Союзных войск.

    Представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные уничтожили американскую пусковую установку Harpoon в Одесской области, писал RT.