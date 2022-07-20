Раненых боевиков украинской армии ежедневно отправляют на запад Украины для нужд черной трансплантологии. Об этом в эфире Первого канала сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, ежедневно с фронта уезжают до 30 человек.

«На западе Украины в частных клиниках организованы мероприятия по пересадке органов», — сказал офицер.

Марочко подчеркнул, что большей частью раненых являются украинские военнослужащие, но встречаются и мирные жители. Ранее он сообщал, что националисты полностью покинули город Северск, но все еще продолжают обстрелы инфраструктуры и мест дислокации Союзных войск.

Представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные уничтожили американскую пусковую установку Harpoon в Одесской области, писал RT.