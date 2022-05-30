На захваченных позициях ВСУ и боевиков нацбата «Азов»* в Волновахе и в промзоне «Азовстали» в Мариуполе обнаружили бланки США для эвакуации раненых с места боевых действий. В них сказано, украинцев надо спасать в последнюю очередь. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента.

Документ делил пациентов на категории: в первой были военные США, дальше шли граждане этой страны, потом были не американские военные. В замыкающей категории шли не граждане Штатов и пленные.

Такая градация эвакуируемых соответствует традиционным положениям армии США, которые изложены в найденном ранее «Тактическом руководстве командира корпуса морской пехоты США №MCRP 3-30.7». Согласно этому документу, в первую группу входят американские граждане, затем идут иностранные члены американских семей, после — иностранный персонал американских учреждений и фирм, а замыкает список категория, в которой находятся граждане третьих стран.

Обнаруженные формы выполнены на антивандальных пластиковых носителях. Они вшиты в специальные блокноты. Помимо такой формы, в блокноте есть краткие инструкции по использованию средств военно-полевой медицины. Они соответствуют американскому стандарту «Тактической помощи раненым» (ТССС, Tactical Combat Casualty Care). На Украину материалы поставляли в качестве составных элементов полевой аптечки.

Эти блокноты произвела компания North American Rescue, LLC. Она является официальным поставщиком средств тактической медицины для нужд Пентагона.

*Нацбатальон «Азов»а— террористическая организация, запрещен в России.