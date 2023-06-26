Спецоперация 26 июня 2023, 18:23 Раненых некуда девать. На Украине трижды за месяц объявляли сбор крови из-за потерь при контрнаступлении Рогов: трижды за месяц на Украине объявляли сбор крови для ВСУ из-за огромных потерь Pxhere

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Огромные потери ВСУ при попытках контрнаступления привели к тому, что на Украине трижды за месяц объявляли сбор донорской крови для раненых. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире программы «Место встречи» на НТВ.

«Крови просто не хватает для раненых. <…> Мест не то, что в больницах и тех же госпиталях нет, уже открываются новые», — рассказал он.

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Людей приходится лечить в полевых условиях, пациентов девать просто некуда. Из-за больших потерь украинская армия собирается срочно мобилизовать еще 100 тысяч человек. При этом в январе 2023 года ряды Вооруженных сил Украины пополнили 300 тысяч бойцов.

Украинская армия уже потеряла 15% поставленных американских БМП Bradley. Российские войска «щелкают танки как семечки», западная техника не оправдала надежд киевского режима. Эксперты считают, что Украина не сможет победить Россию, какое бы оружие ВСУ не поставляли.

Представителей администрации американского президента Джо Байдена обеспокоило, что контрнаступление ВСУ продвигается с отставанием от расписания.