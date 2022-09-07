Раненые украинские боевики усомнились в целесообразности контрнаступления на Херсон — СМИ | 360°

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Раненые украинские боевики усомнились в целесообразности контрнаступления на Херсон — СМИ

WP: раненые бойцы ВСУ пожаловались на большие потери при попытке наступления на Херсон

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Раненые при попытке контрнаступления в Херсонской области боевики ВСУ пожаловались журналистам The Washington Post на значительные потери и нехватку снарядов. Украинские националисты выразили сомнение в успехе контрнаступления и "стоит ли оно полученных потерь".

Силовики пожаловались на значительно отставание от российской армии в технологическом плане. Они признались журналистам, что наступление на Херсонском направлении может привести к новым жертвам среди ВСУ.

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Раненые боевики заявили, что им приходится экономить боеприпасы, а выпушенные снаряды часто не достигают цели из-за несовершенства систем наведения у старого оружия. Один из них рассказал, что все 120 бойцов его подразделения получили ранения.

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Затраты украинской стороны на горючее только на Херсонском направлении в сутки оцениваются в 2,5 миллиона долларов. Специалисты уверены, что ВСУ может попросту не хватить средств на продолжение боев.

ВСУ

Ситуация в Херсоне

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