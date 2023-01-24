Эксклюзив 24 января 2023, 10:37 Раненые и брошенные. Владелица приюта для собак — о помощи животным в Донецке Волонтер Волик рассказала, как в Донецке помогают раненым и брошенным собакам Телеканал «360»

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Приют для животных «Четыре лапки» действует в Донецке с 2014 года. Волонтеры спасают, выхаживают, кормят брошенных и раненых животных. Владелица приюта Ирина Волик рассказала «360» о своих подопечных.

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В основном собаки попадают сюда после травм от боевых действий. Сейчас приют — большая территория с сотней ухоженных вольеров для 400 животных и оборудованным стационаром. В 2014-м все было иначе — из-за того что заблокировали доставку продуктов, порой нечем было кормить даже людей, — и Ирина давала собакам кабачки.

Она вспоминает: некоторые люди, бежавшие от боевых действий, бросали собак на привязи в домах. Ирина не осуждала их, но не могла пройти мимо и не хотела, чтобы животные расплачивались за ошибки хозяев. Кроме того, у нее самой погибла собака.

«Я поняла, что животные более беззащитны. Пришлось помучиться: я моталась по частным секторам, снимала их с цепей, ходила по мусоркам… Это было страшно. До сих пор не понимаю, как у меня получилось не сойти с ума», — призналась Волик.

Накормили, обогрели

На помощь приходило старшее поколение, привыкшее делать запасы еды, и другие неравнодушные жители. Теперь собаки хоть все еще и напуганы постоянными звуками прилетов, но все же накормлены, обогреты, о них есть кому позаботиться. Дончане героически добираются до приюта, рискуя жизнью. Несмотря на проблемы с водой в прифронтовом городе, в вольерах чисто.

Сейчас в «Четырех лапках» много собак из Мариуполя. Ирина начала ездить туда с марта, когда это было еще очень опасно, и забирала травмированных животных в Донецк.

Волик помнит каждого питомца: того привезла из другого города, того военные вытащили с передовой, этого привезли неравнодушные жители. Одному из питомцев разворотило лапу — наступил на мину «Лепесток».

Приют помог уже тысячам животных. Кто-то остается здесь годами, но многих уже забрали в семью. Кстати, помогают не только собакам: в «Четырех лапках» есть и птицы, и даже енот.

Сейчас приют нуждается в морозильной камере и специальном оборудовании для лечения. Ну, а самое заветное желание его сотрудников — подарить дом и любящую семью каждому подопечному. На безопасной территории, в мирной жизни.