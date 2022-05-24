«Держись, Володя». Российские военные спасли жизнь раненому бойцу ВСУ

Российские военные спасли жизнь тяжелораненому украинскому бойцу. Солдата ВСУ бросили сослуживцы и командиры, но российские военнослужащие передали его медикам.

Видео со спасением украинского бойца опубликовал Telegram-канал «Рупост». На кадрах видно, как российские солдаты укладывают раненого мужчину на импровизированные носилки. При этом они обсуждают, как лучше положить бойца и спрашивают его имя.

«Держись, Володя. Все будет хорошо», — говорит один из них.

По информации канала, украинский военнослужащий получил тяжелое ранение во время боя. Солдата бросили его командиры и сослуживцы. В итоге его нашли российские военные, которые тащили его два километра через заминированное поле. В конце пути раненого солдата передали медикам для оказания необходимой помощи. Как заявили врачи, счет шел на минуты. Если бы российские бойцы промедлили, то раненый бы умер.

Ранее один из украинских военнопленных рассказал, что командование ВСУ выдавало погибших солдат за дезертиров. Потери личного состава списывали с помощью захоронения тел, а начальству докладывали о дезертирстве погибших.