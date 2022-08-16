Ранения при обстреле Горловки ВСУ получили три жителя

Трое мирных жителей Горловки получили ранения в результате обстрела со стороны украинских карателей, снаряд попал в их дом. Об этом в Telegram-канале написал мэр города Иван Приходько.

«Трое горловчан получили ранения в результате прямого попадания украинского снаряда в жилой дом по адресу: улица Доломитная, 38/1», — написал он.

Ранее Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня сообщил, что зафиксировал обстрелы Горловки в период с 14:40 по 14:45 (по московскому времени), ВСУ запустили 13 снарядов калибром 152 миллиметра.

Накануне сообщалось, что 1400 абонентов остались без электричества в Горловке, снаряды украинских силовиков повредили линии электропередачи. Также на минувшей неделе оказались обесточены детский сад и школа.

Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены угледобывающие предприятия и химический концерн «Стирол». Населенный пункт находится под контролем войск ДНР с 2014 года.