Спецоперация 24 мая 2023, 22:08 Ранение Залужного назвали «качественной работой» ВСК России по штабам ВСУ Советник Пушилина Гагин: ранение Залужного говорит о качественной работе ВКС России Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Советник врио главы ДНР Ян Гагин назвал ранение главкому ВСУ Валерия Залужного «качественной работой» ВКС России по центрам принятия решений. Украинское командование лишено теперь грамотного начальника, сказал политик в эфире телеканала «Россия 1».

«Что касается ранения Залужного: во-первых, это подтверждает качественную работу наших ВКС по центрам принятия решений, по штабам противника. Во-вторых, эта ситуация всерьез лишила украинский режим достаточно грамотного и серьезного военачальника», — поделился мнением Гагин.

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Накануне стало известно, что главком ВСУ Валерий Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения. Военачальника ранило в начале мая ракетным ударом по командному пункту у села Посад-Покровское Херсонской области.

После этого Залужный перестал появляться на публике.

Ранее руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что сведения о состоянии главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного разглашаться не будут.