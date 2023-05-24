24 мая 2023, 22:08
Ранение Залужного назвали «качественной работой» ВСК России по штабам ВСУ
Советник Пушилина Гагин: ранение Залужного говорит о качественной работе ВКС России
Советник врио главы ДНР Ян Гагин назвал ранение главкому ВСУ Валерия Залужного «качественной работой» ВКС России по центрам принятия решений. Украинское командование лишено теперь грамотного начальника, сказал политик в эфире телеканала «Россия 1».
«Что касается ранения Залужного: во-первых, это подтверждает качественную работу наших ВКС по центрам принятия решений, по штабам противника. Во-вторых, эта ситуация всерьез лишила украинский режим достаточно грамотного и серьезного военачальника», — поделился мнением Гагин.
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Накануне стало известно, что главком ВСУ Валерий Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения. Военачальника ранило в начале мая ракетным ударом по командному пункту у села Посад-Покровское Херсонской области.
После этого Залужный перестал появляться на публике.
Ранее руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что сведения о состоянии главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного разглашаться не будут.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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