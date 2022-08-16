Ракеты ВСУ попали в школу-интернат в Донецке

Выпущенные украинскими войсками ракеты поверили здание школы-интерната в Петровском районе Донецка. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

«В результате обстрела вооруженных формирований Украины по улице Красногоровской в Петровском районе Донецка повреждено здание школы-интерната № 3», — написал штаб в своем Telegram-канале.

Петровский район находится на западе Донецка и является самой отдаленной от центра частью города. Во вторник, 16 августа, из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадали трое жителей района. При этом украинские военные атаковали и другие населенные пункты ДНР.

«В результате сегодняшних обстрелов ВФУ в Донецкой Народной Республике погиб один человек и еще 11 мирных жителей получили ранения, из них один подорвался на мине ПФМ-1», — заявил штаб территориальной обороны.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что один из украинских снарядов попал в жилой дом. Ранения получили трое мирных жителей. Всего ВСУ выпустили по городу 13 снарядов калибром 152 миллиметра.