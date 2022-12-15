Спецоперация 15 декабря 2022, 19:07 «Ракеты в комнатах». Дневник журналиста об обстрелах Донецка Журналист «360» Мациевская рассказала о последнем ракетном обстреле Донецка

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Работающая в Донецке корреспондент «360» Ольга Мациевская рассказала о последней атаке на город со стороны украинских боевиков. Она подчеркнула, что утренний мощный обстрел из «Градов» был «нонсенсом».

«Выпустили сразу полный пакет из „Града“ по мирному кварталу, центру города. Разрушены здания, есть попадания в жилые дома. У людей ракеты просто в комнатах», — сообщила журналистка.

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Она показала на видео одну из центральных улиц Донецка и показала последствия удара ракеты «Град» в магазин, куда съемочная группа ходила за водой. Мациевская отметила, что во многих домах вместо стекол окна забиты фанерой, витрины разбиты.

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«В последнее время в городе находиться очень сложно и опасно. Люди очень боятся перемещаться, но те, кто остался, вынуждены ходить на работу», — добавила корреспондент.

Утренний обстрел 15 декабря стал самым мощным с 2014 года. По Донецку выпустили 40 ракет «Град» и 15 артиллерийских снарядов. Погиб один человек, 11, в том числе ребенок, получили ранения.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что снаряды попали в жилые дома, на детскую спортплощадку, в студенческую больницу, торговый центр, бизнес-центр. Один снаряд угодил в купол Свято-Преображенского кафедрального собора, другой — в здание Донецкого национального технического университета (в результате в корпусах вуза начался пожар), еще один — повредил газопровод многоэтажки. На парковке у бизнес-центра «Столичный» сгорели машины.