Спецоперация 10 февраля 2023, 14:59 Ракеты повредили электросети в Киеве — Кличко Мэры Киева Кличко и Харькова Терехов рассказали о взрывах

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Над Киевом сбили 10 ракет. Никто не пострадал, но повредили электросети. Мэр столицы Украины Виталий Кличко рассказал в своем Telegram-канале о последствиях массированной атаки 10 февраля.

«По информации сил ПВО над Киевом сбили 10 ракет. Имеются повреждения электросетей. Пострадавших нет», — написал он.

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По словам мэра, энергетики начали восстанавливать обрывы на сетях. Обломки ракеты также задели автомобиль и крышу частного дома в Голосеевском районе, а не ТЭЦ, как заявляли местные СМИ.

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Власти Харьковской области тоже подтвердили атаку. Глава военной администрации региона Олег Синегубов рассказал, что зафиксировали не меньше 12 прилетов и попадание снаряда в электрогенерирующую инфраструктуру. Коммунальщики ввели аварийные и стабилизационные отключения света, около 150 тысяч абонентов в Харькове остались без электричества. Мэр Игорь Терехов сообщил об ударе по критической инфраструктуре, но не уточнил, какой именно объект пострадал.