10 февраля 2023, 14:59
Ракеты повредили электросети в Киеве — Кличко
Мэры Киева Кличко и Харькова Терехов рассказали о взрывах
Над Киевом сбили 10 ракет. Никто не пострадал, но повредили электросети. Мэр столицы Украины Виталий Кличко рассказал в своем Telegram-канале о последствиях массированной атаки 10 февраля.
«По информации сил ПВО над Киевом сбили 10 ракет. Имеются повреждения электросетей. Пострадавших нет», — написал он.
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По словам мэра, энергетики начали восстанавливать обрывы на сетях. Обломки ракеты также задели автомобиль и крышу частного дома в Голосеевском районе, а не ТЭЦ, как заявляли местные СМИ.
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Власти Харьковской области тоже подтвердили атаку. Глава военной администрации региона Олег Синегубов рассказал, что зафиксировали не меньше 12 прилетов и попадание снаряда в электрогенерирующую инфраструктуру. Коммунальщики ввели аварийные и стабилизационные отключения света, около 150 тысяч абонентов в Харькове остались без электричества. Мэр Игорь Терехов сообщил об ударе по критической инфраструктуре, но не уточнил, какой именно объект пострадал.
Виталий Кличко
Киев
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Харьков
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