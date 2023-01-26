Спецоперация 26 января 2023, 10:49 Ракеты попали в Киевскую ГАЭС — СМИ «Украина.ру»: войска нанесли удары по Киевской ГАЭС

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На Украине прогремели взрывы, ракеты повредили Киевскую гидроаккумулирующую электростанцию. Об этом рассказал сайт «Украина.ру».

В Киевской области 26 января прогремели взрывы. По данным издания, удар нанесли предположительно по Киевской ГАЭС. Официально областная администрация эту информацию не подтвердила, власти сообщили только об угрозе массированного ракетного удара и сработавшей системе ПВО.

Очевидцы рассказали «Страна.ua» о дыме в небе над Киевской областью, а Telegram-канал «Труха» рассказал о пролетевших к Киеву от русла Днепра ракетах. В столице закрыли наземные участки метрополитена.

Утром в стране объявили всеобщую воздушную тревогу. Местные паблики рассказали о возможных взрывах в Одесской области, а власти Кривого Рога и Николаева рассказали о ракетах, перелетевших через границу.