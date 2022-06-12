ВМФ России уничтожили ракетами «Калибр» крупный склад поставленного Западом украинским властям оружия в Тернопольской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, на складе хранились переносные зенитно-ракетные комплексы, противотанковые ракетные комплексы и артиллерийские снаряды.

Российские военные за минувшие сутки уничтожили 15 районов сосредоточения живой силы и боевой техники противника, а также два пункта управления.

Помимо этого, ВС РФ ликвидировали пусковую установку ЗРК «Бук-М1» в районе населенного пункта Барвенкова Харьковской области, радиолокатор обнаружения и сопровождения целей зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Кривого Рога и радиолокационную станцию контроля воздушного пространства в районе Славянска.