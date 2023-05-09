Важное 09 мая 2023, 12:59 Ракеты HIMARS ударили по пункту с пленными боевиками ВСУ Пригожин заявил об обстреле из HIMARS пункта содержания пленных с украинской стороны U.S. Department of Defense

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Украинские войска ракетами HIMARS ударили по пункту содержания взятых в плен боевиков ВСУ участниками частной военной компании «Вагнер». Об этом сообщил российский предприниматель Евгений Пригожин. Он подчеркнул, что находившихся там украинцев готовили на обмен.

Бизнесмен подчеркнул, что бойцы «Вагнера» уже давно перестали брать в плен украинских военных. Но в пункте содержалось небольшое число вражеских боевиков, которых планировали обменять.

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«Пленных лечили, кормили и так далее. Только что по этому объекту прилетели HIMARS. Сколько человек погибли, будем разбираться. <…> Уничтожают сами себя», — заявил Пригожин.

Предприниматель особо подчеркнул, что на место уже вызвали следственную группу. Криминалисты соберут данные о прилетевших снарядах, а также установят, с какой стороны нанесли удар.

Пригожин добавил, что ВСУ не удастся отвертеться от этой атаки.

Это не первая атака украинских войск по местам содержания попавших в плен сослуживцев. В июле 2022 года ВСУ выпустили снаряды залпового огня HIMARS по следственному изолятору поселка Донецкой Народной Республики.

В помещении находились 193 военнопленных украинца. По данным Минобороны России, в результате массированного удара погибли 50 человек, травмы различной степени тяжести получили 73 из находящихся внутри людей.

Второй обстрел следственного изолятора в Еленовке со стороны ВСУ произошел 18 сентября. Жертвой удара стал один украинский военный, пять человек получили ранения.