Дания предоставит Украине ракеты «Гарпун»

Украина получит новые пакеты военной помощи от 20 стран. Чехия уже предоставила вертолеты огневой поддержки, а Дания передаст украинским властям противокорабельные ракеты «Гарпун». Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

По словам Остина, о новых пакетах военной помощи для Украины объявили порядка 20 стран. Во время своего выступления в Пентагоне он особенно отметил Данию.

«Я особенно благодарен Дании, которая сегодня объявила, что предоставит пусковую установку „Гарпун“ и ракеты, чтобы помочь Украине защищать свое побережье», — сказал американский министр обороны. Цитату привел ТАСС.

Также Остин заявил, что Чехия передала украинской стороне вертолеты огневой поддержки, танки и ракетные системы. В середине июня состоится встреча группы Запада по координации военной помощи Украине.

«Мы соберемся очно 15 июня в Брюсселе на полях совещания министров обороны НАТО», — уточнил министр обороны США.

При этом он подчеркнул, что встреча не будет относиться к мероприятиям Североатлантического альянса.