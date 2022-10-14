Ракетным обстрелом в Харьковской области вывели из строя объект инфраструктуры | 360°

Спецоперация 14 октября 2022, 10:47 Поделиться Telegram

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Viber Ракетным обстрелом в Харьковской области вывели из строя объект инфраструктуры Глава ОГА Харькова Синегубов: объект инфраструктуры был выведен из строя обстрелом

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Власти Харьковской области рассказали о ракетных ударах по инфраструктурному объекту в Чугуевском районе. Пострадал один человек, сообщил в своем Telegram-канале глава областной администрации Олег Синегубов.

«В Чугуевском районе четырьмя ракетными ударами поврежден инфраструктурный объект. Предварительно, один человек получил ранения», — написал он.

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Кроме того, 13 октября обстреляли Харьков. В Холодногорском районе около 21 часа ракеты попали в дорожное покрытие. Никто не пострадал. По информации окружной прокуратуры, от падения двух ракет типа С-300 появились воронки глубиной 2,5 и 3,5 метра.

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Ранее российские военные спасли раненого харьковчанина. Он рассказал, что польские наемники пришли в его населенный пункт после перегруппировки войск и устроили зачистку. Они бросали гранаты и стреляли по мирным жителям. Мужчина уехал от них на мотоцикле, но иностранцы выстрелили вслед и попали в ногу. Оторвавшись от преследования, он упал. Военнослужащие передали его врачам.

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