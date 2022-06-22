Ракетный удар ВС России по позициям ВСУ на судостроительном заводе попал на видео

Минобороны поделилось кадрами ракетного удара российских ВКС по позициям украинских националистов на судостроительном заводе «Океан» под Николаевом. Видео опубликовал RT. По данным Минобороны России, уничтожены до 500 военнослужащих ВСУ.

На кадрах видно, как тщательно определяется цель и поражается точным ударом.

Официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков на брифинге доложил, что 21 июня в результате удара высокоточным оружием ВКС России «уничтожены до 500 военнослужащих 59-й механизированной бригады ВСУ с вооружением и военной техникой». Они размещались в цехах Николаевского судостроительного завода «Океан».

Также Минобороны сообщило, что оперативно-тактическая и армейская авиация за сутки ликвидировала пять складов боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Сидорово, Верхняя Каменка Донецкой Народной республики и Мирополье Сумской области, зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1» в районе Курахово ДНР, а также живую силу и военную технику в 151 районе.