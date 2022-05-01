01 мая 2022, 10:21
Ракетный удар вертолетов Ка-52 по пункту управления ВСУ сняли на видео
Минобороны показало видео с ракетным ударом Ка-52 по пункту управления ВСУ
Российские вертолеты Ка-52 нанесли ракетный удар по пункту управления и бронетехнике ВСУ. Видео с работой экипажей показало Минобороны РФ.
По данным Минобороны на 30 апреля, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили 319 районов сосредоточения живой силы и военной техники, были уничтожены еще 12 пунктов управления и два склада ракетно-артиллерийского вооружения.
Оперативно-тактическая авиация ВКС России в течение 29 апреля поразила два пункта управления, девять опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники, ВСУ лишились еще пяти складов боеприпасов и горючего. В результате ударов были уничтожены более 200 украинских националистов.