Ракетный удар вертолетов Ка-52 по пункту управления ВСУ сняли на видео

Российские вертолеты Ка-52 нанесли ракетный удар по пункту управления и бронетехнике ВСУ. Видео с работой экипажей показало Минобороны РФ.

По данным Минобороны на 30 апреля, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили 319 районов сосредоточения живой силы и военной техники, были уничтожены еще 12 пунктов управления и два склада ракетно-артиллерийского вооружения.

Оперативно-тактическая авиация ВКС России в течение 29 апреля поразила два пункта управления, девять опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники, ВСУ лишились еще пяти складов боеприпасов и горючего. В результате ударов были уничтожены более 200 украинских националистов.