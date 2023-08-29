Ракетный удар разнес воинский эшелон ВСУ с боеприпасами у Дорожного | 360°

Спецоперация 29 августа 2023, 14:28 Ракетный удар разнес воинский эшелон ВСУ с боеприпасами у Дорожного Минобороны: ВС России ударом ракеты уничтожили в ДНР эшелон ВСУ с боеприпасами Пресс-служба Минобороны

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Российские войска ракетным ударом уничтожили на станции в ДНР украинский воинский эшелон с артиллерийскими боеприпасами. Всего за сутки в зоне проведения спецоперации поразили два военных склада, сообщило Минобороны.

Поезд с боеприпасами для Вооруженных сил Украины засекли на станции разгрузки около населенного пункта Дорожное на Донецком направлении. По эшелону нанесли ракетный удар.

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Склад боеприпасов 93-й механизированной бригады ВСУ уничтожили возле Дружковки, арсенал 79-й десантно-штурмовой бригады — у Новомихайловки. Командно-наблюдательные пункты подразделений 67-й механизированной бригады поразили в районе Серебрянки.

Потери украинской армии на Донецком направлении превысили 340 бойцов ранеными и убитыми, на Запорожском — до 90 военнослужащих, на Купянском — до 50 человек, на Краснолиманском — до 80 солдат. На Южно-Донецком направлении насчитали до 100 погибших, на Херсонском — до 20.

Системы ПВО перехватили противорадиолокационные ракеты HARM, противокорабельную ракету «Нептун» и реактивные снаряды системы залпового огня HIMARS.