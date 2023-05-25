Спецоперация 25 мая 2023, 04:36 Ракетный удар нанесли по целям в Харьковской области — СМИ «РВ»: ВС России нанесли удары по целям в Харьковской области РИА «Новости»

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ВС России в ночь на четверг, 25 мая, нанесли ракетные удары по целям в Харьковской области. Информация об этом появилась в Telegram-канале«Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Авторы поста опубликовали видео, на котором сначала слышны звуки летящих беспилотников, а затем взрыв. На месте пораженного объекта вспыхнул пожар.

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Уточняется, что было не менее четырех взрывов, один из них прогремел в поселке Циркуны. Ракетному удару подверглись объекты не только в области, но и в самом Харькове. В регионе объявлена воздушная тревога. Официальная информация от Минобороны на данный момент пока не поступала.

Ранее сообщалось о взрывах, прогремевших в Киеве. В городе объявили воздушную тревогу. Киевские власти оповестили население о работе ПВО в области, указав на возможные атаки беспилотников.