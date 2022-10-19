Пленный подполковник рассказал, как в «Азове» добывали машины | 360°

Спецоперация 19 октября 2022, 08:38 Пленный подполковник рассказал, как в «Азове» добывали машины РИА «Новости»: члены «Азова» убивали водителей ради получения автомобилей

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Члены батальона «Азов»* нередко заполучали новый автомобиль путем убийства водителя. Об этом рассказал пленный подполковник во время интервью РИА «Новости».

Военнослужащий узнал эту историю от одного из сослуживцев. Тот по стечению обстоятельств остался один с двумя маленькими детьми на руках.

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«В одном случае члены „Азова“* потребовали освободить автомобиль. Пассажиры возмутились, и их попросту расстреляли», — рассказал собеседник РИА «Новости».

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Также он рассказал и другую историю. По его словам, двое взрослых с двумя детьми пытались пересечь блокпост. При допросе обратили внимание на поведение несовершеннолетних — оно показалось странным. В итоге выяснилось, что мужчина и женщина не были родителями детей. Более того — они являлись убийцами родственников несовершеннолетних. Пленный подполковник сказал, что не знает дальнейшую судьбу этих детей и их дальнейший маршрут после попытки пересечения блокпоста.

* «Азов» — террористическая организация, запрещена в РФ.