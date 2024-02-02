Спецоперация 02 февраля 2024, 10:10 Ракетный комплекс «Искандер» уничтожил два украинских эшелона в ДНР «Изнанка» показала удар ОТРК «Искандер» по двум эшелонам ВСУ под Донецком РИА «Новости»

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Российские военные сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» ударил по двум эшелонам украинских военных, сообщил Telegram-канал «Изнанка».

Разведка с воздуха вычислила местоположение двух поездов с украинскими военными. По ним нанесли удар из ОТРК «Искандер», прогремел взрыв. Канал не уточнил, на какой именно станции находились эшелоны. Подлинность видео официально не комментировали.

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Военные применили ОТРК «Искандер» для уничтожения военной инфраструктуры ВСУ на Купянском направлении. Удар по объектам противника показало Минобороны России. Начальник расчета с позывным Утес сообщил, что во время очередного дежурства получили координаты цели, выехали на огневую точку и выпустили ракеты. Операция прошла штатно.