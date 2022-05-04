Ракетные войска РФ поразили 2 командных пункта ВСУ

Ракетные войска ВС РФ поразили два командных пункта подразделений ВСУ. Об этом официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил на утреннем брифинге.

Также силами ВС РФ ликвидированы батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика» и гаубиц Д-30 и четыре района сосредоточения живой силы и военной техники, отметил он.

Кроме того, российские артиллерийские подразделения поразили 16 пунктов управления, два склада ГСМ и 476 украинских опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники. Уничтожено до 310 человек из личного состава и 53 единицы военной техники, заявил Конашенков.

Помимо этого, российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены девять украинских беспилотников в районах населенных пунктов Изюм, Топольное, Малая Камышеваха, Русские Тишки, Бражковка Харьковской области, Зеленый Гай Николаевской области и Новокраснянка ЛНР. В районе харьковской Александровки удалось сбить беспилотник Bayraktar TB2. Также в воздухе сбиты четыре реактивных снаряда СЗО «Смерч» в районе Великой Камышевахи.