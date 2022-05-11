Ракетные войска и артиллерия ударили по 407 районам сосредоточения ВСУ

Ракетные войска России уничтожили 13 пунктов управления украинских войск, а также 14 складов боеприпасов. Российские силы поразили 407 районов скоплений сил и техники противника. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражено 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожены 13 пунктов управления, четыре позиции зенитно-ракетных комплексов „Оса-АКМ“ и 14 складов боеприпасов», — сказал он на ежедневном брифинге ведомства.

По его словам, ВС РФ удалось уничтожить свыше 280 националистов, 59 единиц военной техники выведено из строя.

Кроме того, прошедшей ночью средства противовоздушной обороны ликвидировали девять украинских беспилотных летательных аппаратов, в частности, четыре в районе населенного пункта Балаклея Харьковской области. Еще три было уничтожено в районе Рубежного Луганской Народной Республики, один — в районе острова Змеиный, один Bayraktar TB2 около населенного пункта Архангельское в Николаевской области.