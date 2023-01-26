Важное 26 января 2023, 11:26 Ракетный удар нанесли по Винницкой области Начальник администрации Борзов подтвердил ракетный удар по Винницкой области

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В Винницкой области произошел ракетный удар. Никто не пострадал, на месте работают экстренные службы. Глава администрации региона Сергей Борзов написал об этом в своем Telegram-канале.

«В Винницкой области есть попадание вражеских ракет», — объявил он.

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Сергей Борзов не стал раскрывать подробности и называть объект, который стал мишенью. Он уточнил только, что никто не пострадал и на месте работают оперативные службы. Незадолго до этого глава Винницкой областной администрации писал о сработавшей системе ПВО.

Еще несколько взрывов прогремели в Одесской, Киевской, Николаевской и Днепропетровской областях. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал об ударе по Днепровскому району, в СМИ появилась информация об атаке на Киевскую гидроаккумулирующую электростанцию. На всей территории Украины по состоянию на 11:33 действовала воздушная тревога.