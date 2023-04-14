Спецоперация 14 апреля 2023, 08:57 Ракетчики ЮВО ударили по пунктам дислокации батальона и мехбригады ВСУ Ракетчики ЮВО ударили по пунктам дислокации украинских батальона и мехбригады в ДНР Пресс-служба Минобороны

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Ракетчики Южного военного округа (ЮВО) ударили по пункту временной дислокации 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ около Константиновки в ДНР, а также по пункту временной дислокации батальона украинских войск на Авдеевском направлении в районе Карловки. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» ВС России Иван Бигма в комментарии РИА «Новости».

«В районе населенного пункта Константиновка ударами ракетного подразделения Южного военного округа был поражен пункт временной дислокации 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ», — рассказал он.

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Бигма уточнил, что удар по пунктам временной дислокации противника на Авдеевском направлении нанесли артиллеристы мотострелкового соединения ЮВО. По его словам, группировка ВС России «Юг» ликвидировали также три ротных опорных пункта горно-штурмовой бригады ВСУ. Все произошло около Звановки в ДНР.

Представитель пресс-центра отметил, что украинская армия потеряла военную технику и бойцов. Кроме того, российские военные уничтожили три артиллерийских орудия и 120-миллиметровый миномет в районе Верхнекаменского.