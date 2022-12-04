Спецоперация 04 декабря 2022, 15:44 Ракетчики, артиллеристы и авиация поразили 69 подразделений ВСУ Минобороны России сообщило о поражении позиций ВСУ в 187 районах за сутки Пресс-служба Минобороны

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За прошедшие сутки российские военные поразили 69 подразделений ВСУ, сообщило Минобороны. По информации ведомства, силами авиации, ракетчиков и артиллеристов поразили вражеские позиции в 187 районах.

«За сутки нанесено поражение 69 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 187 районах», — подчеркнул представитель министерства Игорь Конашенков.

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В зоне проведения спецоперации российские системы ПВО перехватили пять вражеских снарядов — их выпустили по населенным пунктам ЛНР и Запорожской области. Там же сбили две американские противорадиолокационные ракеты HARM.

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После взрыва на Крымском мосту ВС России начали наносить ракетные удары по критическим объектам Украины. Каждый день на территории страны объявляют воздушную тревогу, а ряд регионов заявил о дефиците электроэнергии. Если проблема с отключением света затянется, украинские медики будут проводить только экстренные операции, рассказала замглавы Минздрава страны Мария Карчевич. Плановые вмешательства отложат до стабилизации обстановки.